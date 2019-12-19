豪州の11月失業率は予想外に低下、雇用者数は増加－豪ドル上昇

豪州の11月失業率は予想外に低下、雇用者数は増加－豪ドル上昇Michael Heath
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雇用者数は前月比３万9900人増ー予想１万5000人増
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失業率は5.2％に低下、予想5.3％－労働参加率は変わらず
オーストラリアの失業率は11月に市場予想に反して低下した。経済成長の鈍化にもかかわらず労働市場は堅調さを維持し、利下げを休止する豪準備銀行（中央銀行）の決定の妥当性が確認される形となった。
豪統計局が19日発表した11月の雇用者数は前月比３万9900人増。エコノミスト予想は１万5000人増だった。失業率は5.2％に低下。予想は5.3％だった。労働参加率は66％で変わらず。統計局は、山火事を受けてニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州、オーストラリア首都特別地域（ＡＣＴ）でデータ収集に若干の混乱が生じたと説明した。
豪ドルはシドニー時間午前11時36分（日本時間同９時36分）現在、１豪ドル＝0.6872米ドル。統計発表前は0.6857米ドルだった。
原題：
Australia Unemployment Unexpectedly Falls; Currency Gains（抜粋）