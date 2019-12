英中銀、政策金利据え置き公算－少なくとも２委員が再び利下げ主張か

イングランド銀行(英中央銀行)は19日、金融政策委員会(MPC)の政策決定と議事要旨をロンドン時間正午(日本時間午後9時)に公表する。

英中銀が金融緩和に来年動くとの観測が高まる中で、ジョンソン首相率いる与党保守党の下院選での圧勝後初のMPCで、政策金利は0.75%で据え置きになるとブルームバーグが調査したエコノミストは予想している。

保守党の勝利で英国の欧州連合(EU)離脱を巡る短期的な不確実性は薄れたが、アナリストの間では、ソーンダース、ハスケル両委員が 再び利下げを主張したとの見方が優勢で、今回はさらに別の委員が同調したと考える向きもある。3人目はブリハ委員である可能性が高いという。

一方、来年1月末で退任するカーニー総裁の後任選びは、下院選のため遅れていたが、政府による選定は最終段階にあり、ジャビド財務相の決定が今週にも発表される可能性がある。事情に詳しい関係者の1人が17日に明らかにした。

2020 Easing Traders are almost fully pricing-in a BOE rate cut next year Source: Bloomberg

What Our Economists Say:

“The Bank of England is likely to remain in its current holding pattern in December. We expect another vote split, with those in favor of a rate cut citing the recent run of weak data.”

-- Dan Hanson, Bloomberg Economics. Click here for the full preview

