マイクロン、12－２月期に力強い見通し－半導体需要の回復を示唆

米半導体メモリーメーカー、 マイクロン・テクノロジーは12-2月(第2四半期)について力強い見通しを示した。半導体メモリーの需要が回復基調にあるとの楽観的見方を強めるものだ。

18日の発表文によると、売上高は45億ー48億ドル(約4900億―5300億円)になる見通し。ブルームバーグ集計 データによると、アナリスト予想は47億6000万ドル。調整後1株利益は35セントの上下6セントの見通し。アナリスト予想平均は40セントとなっていた。

サンジェイ・メロートラ最高経営責任者(CEO)は発表文で「12-2月期は当社業績の底になると楽観している」と説明した。

発表を受け、マイクロンの 株価は米株式市場の通常取引終了後の時間外取引で一時約3%上昇した。

9-11月(第1四半期)の純利益は4億9100万ドル(1株当たり43セント)と、前年同期の32億9000万ドル(同2.81ドル)から減少。売上高は35%減の51億4000万ドル。

マイクロンはまた、中国の華為技術(ファーウェイ)向けで米輸出管理規則(EAR)やエンティティー・リストの対象とならない「一部製品のサポートを可能にするライセンス申請が全て認められた」ことを確認した。こうしたライセンスが「今後数四半期の当社の売上高に大きな影響」を与えるとは予想していないとも発表資料で説明した。

原題:

Micron Gives Strong Outlook, Suggesting Demand Is Rebounding (1)、Micron Received Licenses for Some Huawei Products Not on List(抜粋)