住友生命保険は、ベトナムの大手保険・金融グループ、 バオベトホールディングスの株式5.91%に相当する約4140万株を第三者割当増資の引き受けを通じて追加取得する。バオベトが電子メールで配布した発表文で明らかにした。

住友生命は今回の追加取得で、バオベトに対する持ち株比率を17.48%から22.09%へと引き上げる。取得額は1株当たり9万6817ドン、総額1億7300万ドル(約190億円)。

バオベト株は18日のベトナム株式市場で1.1%高の7万3000ドンで取引を終えた。

原題:

Sumitomo Life Increases Stake in Bao Viet to 22.09% vs 17.48%(抜粋)