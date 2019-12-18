来年度予算案は過去最高102兆6600億円、新規国債発行減額－資料

政府は2020年度当初予算案の一般会計総額を102兆6600億円程度とする方針を固めた。ブルームバーグが与党関係者から資料を入手した。今年度当初予算を１兆2000億円程度上回り、過去最高となる。20日に閣議決定する。

資料によると、歳出のうち、社会保障費は今年度比１兆7500億円程度増えて過去最大の35兆8100億円。高齢化に伴い医療や介護などの費用が4100億円程度増えるほか、来年度は４月から低所得世帯を対象とした高等教育無償化の費用が新たに加わる。また、新たな経済対策に１兆7800億円程度を充てる。

歳出 2020年度（概算） 19年度当初比 国債費 23兆3500億円 1600億円減 一般歳出 61兆7200億円 １兆7800億円増 臨時・特別の措置 １兆7800億円 2500億円減 地方交付税交付金 15兆8100億円 1800億円減 計 102兆6600億円 １兆2000億円増

歳入面では、税収は消費税率の引き上げによる増収で過去最高の63兆5100億円程度となる。一方、新規の国債発行額は、今年度より1000億円程度減の32兆5600億円程度とする。建設国債の増加分を赤字国債の減額で相殺し、新規の国債発行額は10年連続で減らす計画。

歳入 2020年度 19年度当初比 税収 63兆5100億円 １兆200億円増 その他収入 ６兆5900億円 2900億円増 国債（国債依存度） （赤字国債） （建設国債） 32兆5600億円（31.7％） 25兆4500億円 ７兆1100億円 1000億円減（32.2％） 2600億円減 1600億円増

財務省主計局の担当者は公表前だとしてコメントを控えた。