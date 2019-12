パラジウムは17日のスポット取引で1オンス=2000ドルを突破し、過去最高値を更新した。

一時1.1%高の2000.35ドルとなった後、ロンドン時間午前6時32分(日本時間午後3時32分)現在、1997.70ドルで推移している。

年初来では58%上昇。このままいけば7四半期連続の値上がりとなる。

