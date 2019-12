韓国の文在寅大統領は、前国会議長の丁世均(チョン・セギュン)議員を近く次期首相に指名する。毎日経済新聞が与党「共に民主党」の複数の関係者を引用して 伝えた。

首相交代は、李洛淵首相による来年4月の総選挙出馬に道を開く動きとみられている。

原題:

S. Korea’s Moon to Name Chung Sye-Kyun as Prime Minister: Maeil(抜粋)