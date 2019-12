欧州中央銀行(ECB)単一監督メカニズム(SSM)銀行監督委員会のアンドレア・エンリア委員長は16日、 ドイツ銀行について、「ビジネスモデルの実現可能性に明らかに問題を抱える銀行の一つだ」と語った。

エンリア委員長はローマで行われたイベントで、「市場の評価はそのような判断を反映している」と発言した。

原題:ECB’s Enria Says Deutsche Bank Has Issue With Business Model(抜粋)