米国は在韓米軍駐留経費の分担を巡る韓国との交渉で、妥結の目標時期を年内から来年上期に先送りした。韓国の 朝鮮日報が情報源を明示せずに伝えた。負担増要求に対する韓国側の抵抗を受け、米国は合意に向けた工程表を修正したもようだとしている。

U.S. Seen to Delay S. Korea Defense Cost Talks Deadline: Chosun(抜粋)