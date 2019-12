トランプ米政権は今週にも、アフガニスタン駐留米軍から約4000人撤収させる計画を発表する予定だ。NBCニュースが現・元米当局者3人を引用して14日 報じた。

これでアフガニスタンに駐留する米軍部隊は8000-9000人規模になるという。数カ月かける段階的な撤収とし、開始時期について当局者らはコメントを控えたともNBCは伝えた。

アフガニスタン駐留米軍のスポークスマンはNBCに対し、部隊縮小命令は受けていないと述べた。ホワイトハウスはコメントを控えた。

原題:

U.S. to Announce Reduction of 4,000 Troops From Afghanistan: NBC(抜粋)