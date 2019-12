ビットコイン下げ加速、7000ドル割り込む－下押し圧力続くとの見方

Photographer: Andrey Rudakov/Bloomberg Photographer: Andrey Rudakov/Bloomberg

ビットコインは16日の取引で一時7000ドルの大台を割り込んだ。この水準を下回ったのは11月以来。

次の支持線は11月末に付けた6500ドル。これを下抜けすれば、4000ドルに下落する可能性がテクニカル分析で示唆されている。ビットコインは3月以来、4000ドルを下回っていない。

ビットコインは12月に入って7200ー7400ドル付近で推移することが多かったが、16日に下げが 加速。 調査会社チェイナリシスは、仮想通貨詐欺といわれるプラストークンを巡る推定20億ドル(約2200億円)規模の案件の加害者がビットコインの現金化を続けており、相場に引き続き下押し圧力がかかる可能性が高いと 指摘した。

ビットコインはニューヨークでの取引で一時5.7%安の約6885ドルに下落した。

原題:Bitcoin Extends Tumble, Falls Below $7,000 to Lowest Since May、 Chinese Crypto Scam Unwind Suggests Bitcoin Risks Extending Drop(抜粋)