欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバー、オーストリア中央銀行のホルツマン総裁は「景気動向を考慮する必要がある。景気の状況が悪ければ利上げは誤りになるだろう。2020年に底打ちすれば、金利が動くこともあり得よう」と語った。独紙フランクフルター・アルゲマイネ(FAZ)とのインタビューで発言した。

ホルツマン氏は「一部不動産市場の部分的過熱が示す通り、過剰流動性に伴う副作用のリスクが現時点で存在する」と述べた。

原題:Holzmann: Sees Possible ECB Rate Changes if 2020 Trough Passes(抜粋)