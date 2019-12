バイデン、サンダース氏互角、ウォーレン氏３位－米民主党大統領候補

2020年米大統領選の民主党候補指名争いで、バイデン前副大統領とバーニー・サンダース上院議員が支持率でリードし、ほぼ互角となっていることが、16日公表された米公共ラジオNPRと公共放送PBS、マリストの 合同世論調査の結果で示された。

民主党および同党寄りの無党派層有権者を対象に実施した調査の結果によれば、有力4候補のうちバイデン氏が24%、サンダース氏が22%と5.4ポイントの誤差率の範囲で並び、エリザベス・ウォーレン上院議員が17%で続いた。

インディアナ州サウスベンド市長のピート・ブティジェッジ氏の支持率は13%。この4人以外で支持率が5%を上回る候補者はいなかった。

一方、トランプ大統領の弾劾の賛否を巡る米国民の世論は、反対48%、賛成47%となり、先月と統計的に変わらない結果となった。

原題:Biden, Sanders Top Democratic Field in New Poll: Campaign Update(抜粋)