ソフバンク傘下フォートレス、米運搬設備会社の売却目指す－関係者

ソフトバンクグループ傘下の投資ファンド、 フォートレス・インベストメント・グループは米運搬設備会社トラック・インターモーダルの売却を目指している。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

情報は未公開だとして匿名で語った関係者の1人によると、トラックの売却額は債務を含め約10億ドル(約1100億円)に達する可能性がある。

フォートレスの担当者はコメントを控えた。トラックの担当者にコメントを求めたが、今のところ回答はない。

トラックのジェニファー・ポリー最高経営責任者(CEO)はフォートレスの元プライベートエクイティー(PE、未公開株)担当幹部。フォートレスはトラック(旧インタープール)を2007年に債務を含め24億ドルで買収した。

原題:

Fortress Is Said to Seek $1 Billion for Transportation Firm Trac(抜粋)