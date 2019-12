米中両国は貿易交渉第1段階の文書について合意したと、中国商務省の王受文次官が13日、北京での記者会見で発表した。米国は段階的に中国製品への関税を削減するという。

同次官は合意の一環として、米国からの輸入を拡大すると表明した。米国が計画していた15日の追加関税を発動しないことでも両国は一致した。

原題: China Says Deal Agreed, U.S. to Roll Back Tariffs in Stages(抜粋)

*U.S., CHINA AGREE NOT TO IMPOSE DEC. 15 TARIFFS, CHINA SAYS