英下院選で与党保守党が過半数を大きく上回る議席を獲得する見通しとの出口調査結果を受け、13日午前のアジア時間帯の取引で、FTSE100指数先物が下落した。

FTSE100指数先物はシンガポール時間午前9時1分(日本時間同10時1分)時点で0.5%安となった。

原題:U.K. Stock Index Futures Drop as Exit Poll Says Johnson Will Win(抜粋)