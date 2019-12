トランプ大統領、第１段階の対中貿易合意を承認

Photographer: Zach Gibson/Bloomberg Photographer: Zach Gibson/Bloomberg

トランプ米大統領は12日、中国との第1段階の貿易合意を承認した。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。15日に中国からの輸入品約1600億ドル(約17兆5100億円)相当に対して発動予定だった関税引き上げは、合意の一環として見送られる。

関係者によれば、通商担当顧問がトランプ大統領に提示した合意案には、中国による米国産農産物購入拡大の約束が盛り込まれた。当局者は既存の対中関税を引き下げる可能性も議論した。条件では一致したが、法的文書はまだまとまっていないという。ホワイトハウスの報道官はコメントを控えた。

12日の米株式相場は、米中合意への期待感から上昇。トランプ大統領はこの日の早い段階で、米中は「大きな」貿易取引の合意署名に「非常に近い」とツイートしていた。

