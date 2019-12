【ＮＹ外為】ドル指数、４日ぶり反発－米中が貿易交渉で原則合意

12日のニューヨーク外国為替市場では、ドル指数が小幅ながら4営業日ぶりに上昇。米国の交渉担当者らが中国との間で第1段階となる 貿易合意の条件で一致し、トランプ大統領の承認を待っていることが、複数の関係者によって明らかになった。ポンドは一時、約2カ月ぶりの大幅安となった。投資家は英総選挙の出口調査を待っている。

Dollar Climbs as U.S. and China Near Trade Deal: Inside G-10(抜粋)