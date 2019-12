欧州中央銀行(ECB)は条件付き長期リファイナンスオペ(TLTRO3)の2回目の実施で、977億ユーロ(約11兆8000億円)をユーロ圏の市中銀行に供給した。

3年物資金の供給オペには122銀行が応札した。金利は当初ゼロ%で、中銀預金金利と同じマイナス0.5%まで低下し得る。応札額はユーロ圏の銀行が18日に返済する1468億ユーロを下回った。

TLTRO3の前回オペは9月19日で、ECBは34億ユーロを供給した。

原題:

ECB Gives Banks 97.7 Billion Euros in Second TLTRO-III Operation(抜粋)