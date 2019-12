ジョンソン英首相の勝利に220億円賭け－総選挙控えてＥＴＦに

Photographer: Hollie Adams/Bloomberg Photographer: Hollie Adams/Bloomberg

上場投資信託(ETF)投資家らは、12日の英総選挙でジョンソン首相率いる与党保守党が勝利し英経済が好転すると見込んでいるもようだ。

英国の小型株を対象とする最大のETFであるブラックロックの「 i シェアーズ MSCI英国小型株UCITS」(CUKS)には、過去3週間に1億5100万ポンド(約220億円)超が流入。12月の流入額は同月として最大に向かっている。

同ETFへの資金流入の背景には保守党政権が景気刺激策を打ち出すとともに、欧州連合(EU)離脱を巡る合意を成立させ英企業業績の追い風となるとの信頼があるとみられる。ただ、主要な世論調査によると、保守党のリードは 縮小している。

レイモンド・ジェームズの欧州担当ストラテジスト、クリス・ベイリー氏(ロンドン在勤)は資金流入について、「保守党が過半数の議席を得て将来の成長が加速し、EU離脱について今よりも明瞭になることを見込んだものだ」と述べた。

