サウジアラムコの時価総額、皇太子の２兆ドル目標に近づく

サウジアラビアの国営石油会社 サウジアラムコの時価総額は、上場初日の 株価急伸を受け、同国の事実上の指導者であるムハンマド皇太子が掲げていた2兆ドル(約217兆円)の目標に近づいている。

新規株式公開(IPO)価格に基づく時価総額は1兆7100億ドルだったが、11日の取引初日の終了時には1兆8800億ドルに膨らんだ。リヤドの証券取引所で同社株は値幅制限いっぱいの10%高となり、35.20リヤルで終了した。

12日にさらに7%弱上昇すれば、時価総額は2兆ドルに到達する。これはムハンマド皇太子が約4年前、アラムコ上場計画を表明した際に初めて言及した目標だ。

評価額が高過ぎるとの見方から外国人投資家に敬遠され、最終的には国内証券取引所で1.5%を公開するのにとどめた。

ブルームバーグ・インテリジェンスのアナリスト、サリー・イルマズ氏は、「3.9%の配当利回りや4.3%のフリーキャッシュフロー(FCF)利回りは世界の同業を大きく下回っており、かなりの割高な評価で取引されることを示唆している」と分析した。

Aramco Is Already Flirting With Crown Prince’s $2 Trillion Goal(抜粋)