青:保守党、赤:労働党、濃い黄色:自由民主党、黄色:スコットランド民族党、オレンジ:北アイルランドの民主統一党

深く分裂した英国では12日に、欧州連合(EU)離脱を決めてから2回目の総選挙が行われる。2年前の前回総選挙での勢力図を地図に示した。今回の投票はロンドン時間午後10時(日本時間13日午前7時)に終了する。速報はここをクリック。

原題:Britain Heads to Polls for Second Time Since Brexit Vote: Map(抜粋)