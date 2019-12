【米国株・国債・商品】株と国債反発、米金融政策｢緩和的｣と解釈

11日の米金融市場では株式と国債が反発した。米連邦公開市場委員会( FOMC)は政策金利を据え置き、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長は「いくらか緩和的」な金融政策を維持する可能性を示唆した。

米国株は反発、米利上げのハードル高いとの見方広がる

米国債は反発、10年債利回りは1.79%に低下

NY原油は反落、米原油とガソリンの在庫が増加

NY金スポットはFOMC後に上げ幅拡大、利上げ警戒和らぐ

S&P500種株価指数は3日ぶりに上昇。FOMCの政策発表を受け、利上げへのハードルは引き続き高いとの見方が広がった。米国債はFOMC後に一段高となり、10年債利回りは1.8%を割り込んだ。5月会合以降で初めて全会一致で政策を決定したFOMCは、世界的な動向や弱いインフレ圧力など経済見通しを巡るデータが示唆するものを引き続き注視すると、 声明で表明した。

S&P500種株価指数は前日比0.3%高の3141.63。ダウ工業株30種平均は29.58ドル(0.1%)高の27911.30ドル。ナスダック総合指数は0.4%上昇。ニューヨーク時間午後4時45分現在、米10年債利回りは5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.79%。

グレンミードのプライベートウェルス部門で最高投資責任者(CIO)を務めるジェイソン・プライド氏は、FOMCの決定について、「この緩和的スタンスは新年にかけ、高リスク資産を支えるだろう」と語った。



貿易関連の動きが引き続き注視される中、株式相場は上値の重い展開が続いた。中でもダウ平均の上げ幅は小幅にとどまった。旅客機737MAXの問題を抱えるボーイングと、期待外れの業績見通しを発表したホーム・デポがそれぞれ下落したのが背景。

ニューヨーク原油先物相場は反落。米週間統計が原油とガソリンの在庫増を示したことで売られ、約1週間ぶり安値となった。米エネルギー情報局(EIA)によると、先週にはガソリン在庫が1月以来の大幅増となり、原油在庫は82万2000バレル増加した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物1月限は48セント(0.8%)安の1バレル=58.76ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント2月限は62セント安の63.72ドル。

ニューヨーク金市場ではスポット相場がFOMC後に上げ幅を拡大。FOMCが政策金利を2020年いっぱい据え置くことを示唆し、利上げリスクへの警戒が和らいだ。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限はFOMC声明発表前に、0.5%高の1オンス=1475.00ドルで取引を終えた。

