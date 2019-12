11日のニューヨーク外国為替市場ではドルが円に対して下落。米10年債利回りにつられて下げた。米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が、利上げには持続性のあるインフレ加速が必要だと発言した。

ニューヨーク時間午後3時22分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.4%下落。一時は11月4日以来の低水準を付けた

ドルは対円で0.2%安の1ドル=108円52銭。一時は108円47銭と9日以来の安値

ドルは対ユーロで0.4%下げて1ユーロ=1.1140ドル

パウエル議長は年末の資金調達圧力に対応するため、当局のバランスシートを活用することに前向きな意向も表明した

原題:

USD/JPY Drops With UST Yields as Powell Focuses on Inflation(抜粋)