12月11日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドルが対円で下落、パウエル議長がインフレ重視の発言

11日のニューヨーク外国為替市場ではドルが円に対して下落。米10年債利回りにつられて下げた。米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長が、利上げには持続性のあるインフレ加速が必要だと発言した。

ニューヨーク時間午後3時22分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.4%下落。一時は11月4日以来の低水準を付けた

ドルは対円で0.2%安の1ドル=108円52銭。一時は108円47銭と9日以来の安値

ドルは対ユーロで0.4%下げて1ユーロ=1.1140ドル

パウエル議長は年末の資金調達圧力に対応するため、当局のバランスシートを活用することに前向きな意向も表明した

◎米国株・国債・商品:株と国債反発、FOMC「緩和的」と受け止め

11日の米金融市場では株式と国債が反発した。米連邦公開市場委員会( FOMC)は政策金利を据え置き、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長は「いくらか緩和的」な金融政策を維持する可能性を示唆した。

米国株は反発、米利上げのハードル高いとの見方広がる

米国債は反発、10年債利回りは1.79%に低下

NY原油は反落、米原油とガソリンの在庫が増加

NY金スポットはFOMC後に上げ幅拡大、利上げ警戒和らぐ

S&P500種株価指数は3日ぶりに上昇。FOMCの政策発表を受け、利上げへのハードルは引き続き高いとの見方が広がった。米国債はFOMC後に一段高となり、10年債利回りは1.8%を割り込んだ。5月会合以降で初めて全会一致で政策を決定したFOMCは、世界的な動向や弱いインフレ圧力など経済見通しを巡るデータが示唆するものを引き続き注視すると、 声明で表明した。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価指数が前日比0.3%高の3141.63。ダウ工業株30種平均は29.58ドル(0.1%)高の27911.30ドル。ナスダック総合指数は0.4%上昇。米国債市場では10年債利回りが5ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.79%。

ニューヨーク原油先物相場は反落。米週間統計が原油とガソリンの在庫増を示したことで売られ、約1週間ぶり安値となった。米エネルギー情報局(EIA)によると、先週にはガソリン在庫が1月以来の大幅増となり、原油在庫は82万2000バレル増加した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物1月限は48セント(0.8%)安の1バレル=58.76ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント2月限は62セント安の63.72ドル。

ニューヨーク金市場ではスポット相場がFOMC後に上げ幅を拡大。FOMCが政策金利を2020年いっぱい据え置くことを示唆し、利上げリスクへの警戒が和らいだ。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限はFOMC声明発表前に、0.5%高の1オンス=1475.00ドルで取引を終えた。

原題: Oil Falls As U.S. Gasoline Supplies Rise by Most Since January(抜粋)

Gold Extends Gain as Fed on Hold Eases Rate Worries for 2020(抜粋)

◎欧州債:周辺国債が上昇、FOMCなど控えポジションはスクエアに

11日の欧州債市場ではスペイン債が上昇、周辺国債の上げをけん引した。周辺国債のパフォーマンスはユーロ圏全体を上回った。11日のFOMC政策発表や12日のECB金融政策決定会合を控えて、ポジションをスクエアにする動きが広がった。

イタリア債は上昇。10年債利回りは11月28日以来の低水準に下げた。ドイツ債とのイールドスプレッドは153ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)で変わらず

ドイツ債は上昇。中核債は準中核国債を上回るパフォーマンスとなった

英国債は先物主導で上昇。英総選挙を翌日に控え、ポジションはスクエアとなった

ドイツ10年債利回りは3bp下げてマイナス0.32%。英10年債利回りは3bp下げて0.77%、イタリア10年債利回りは3bp下げて1.21%

ユーロ参加国の国債利回りとスプレッドの一覧はこちらをクリックしてください

原題:Peripheral Bonds Lead Euro-Area Advance: End-of-Day Curves(抜粋)