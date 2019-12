ナバロ米大統領補佐官は10日、FOXビジネスとのインタビューで、米国が重要な貿易合意をせずに、12月15日に予定されている対中関税引き上げが実行されない「兆候はない」と語った。



同氏はまた、「われわれが合意するかどうかは中国次第だ」と述べた。

原題:

Navarro Says No Indication That Dec. Tariffs Won’t Be Installed(抜粋)