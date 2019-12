クドロー米大統領国家経済会議(NEC)委員長は、12月15日に米国が予定している対中追加関税発動が先送りされるかどうか、自身は確認できないと述べた。

同委員長は15日の追加関税発動を「依然として検討している」のが現実だと、ワシントンでのウォールストリート・ジャーナル(WSJ)紙のイベントで発言した。

原題:

Kudlow Says No Definitive Decision on Dec. 15 China Tariffs(抜粋)