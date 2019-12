マルバニー米大統領首席補佐官代行は、対中追加関税を12月15日に発動するかどうかは、同日までの状況の推移によるところが大きいだろうと述べた。

マルバニー氏はまた、中国との貿易協議は第1段階合意に向け、かなり順調に進んでいると話した。

原題:

Mulvaney on Dec. 15 China Tariffs: Depends on How Talks Go(抜粋)