ドイツ銀、債券トレーディング収入増加－中期収益率目標達成は厳しい

ドイツ銀行は10日、債券トレーディングからの収入が今四半期に増加していることを明らかにしたものの、中期的な収益率目標の達成は金利見通しを踏まえ厳しいとの認識を示した。

同行は4年ぶりに開催した投資家デーで、今後数年は投資銀行部門の成長が、リテール部門と法人向け銀行部門への低金利からの逆風を幾分和らげる助けになると説明した。

規制当局が同行の資本要件を緩和しており、財務力についての懸念は幾分和らぐとみられる。

クリスティアン・ゼービングCEO

クリスティアン・ゼービング最高経営責任者(CEO)はこの日、「戦略的変革のあらゆる面でここ数カ月に大きな進歩を遂げた。計画に沿って進展しており、幾つかの分野で計画に先行している」と述べた。

フランクフルトでブルームバーグテレビジョンのインタビューに応じた同CEOは、「10月と11月は期待以上だった」と語った。

数十年ぶりの大規模な事業再編計画を5カ月前に打ち出した同CEOは自身の戦略が軌道に乗っていると投資家を納得させようとしている。ただ欧州中央銀行(ECB)がマイナス金利をさらに引き下げる中で、収入を安定させ収益力を回復するのは一段と困難になっている。

投資家デーの主な発表内容は以下の通り:

10-12月(第4四半期)のこれまでの債券トレーディング収入は前年同期を上回っている

2022年までに有形株主資本利益率(ROTE)を8%とする目標は「より野心的」なものになった

19-22年のコスト目標を確認

不要な資産の売却は計画より速いペースで進んでいる

原題:Deutsche Bank Sees Trading Gains as Sewing Warns of Headwinds(抜粋)

