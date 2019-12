米国とメキシコ、カナダがＵＳＭＣＡ修正に10日署名－当局者

米国とメキシコ、カナダの交渉担当者がメキシコ市で10日正午、「米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」の修正に向けた会合を持つ。メキシコのエブラルド外相がツイートで明らかにした。

複数の当局者が明らかにしたところでは、3カ国はUSMCAの修正合意に10日に署名する見通しだ。ペロシ米下院議長の同意を得るために必要な修正への署名を予定しているという。

米政権当局者によれば、米通商代表部(USTR)のライトハイザー代表とクシュナー大統領上級顧問は、10日にメキシコに向かう。

