米スプリントの株価が6日上昇した。米携帯電話事業者TモバイルUSのスプリント買収を阻止するため複数の州が起こした訴訟で9日から審理が始まるのを前に、ニューヨーク州司法長官とTモバイルが土壇場で和解交渉する可能性があるとFOXビジネスのチャールズ・ギャスパリーノ氏が述べたのが手掛かり。同氏は双方が和解に達する「確率は低い」との見方も示した。

原題:Sprint Gains on Report of Possible Last-Minute Talks With Statestt (抜粋)