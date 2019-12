フェニックス、スイス・リーの英保険部門買収へ－約4650億円と評価

英 フェニックス・グループ・ホールディングスは再保険会社スイス・リーの英保険部門リアシュア・グループを買収することで合意した。ブルームバーグのデータによれば、フェニックスにとって過去最大規模の買収となる。

スイス・リーが6日発表した 資料によると、リアシュアの企業価値を計32億5000万ポンド(約4650億円)と評価する買収合意で、スイス・リーは現金12億ポンドとフェニックスの株式13-17%相当を受け取るほか、フェニックスの取締役会に役員1人を送りこむ権利を得る。

リアシュアの少数株主であるMS&ADインシュアランスグループホールディングスはフェニックスの株式11-15%を受け取る。

Choppy Profits ReAssure has grown by acquiring insurance assets ReAssure

スイス・リーは7月、リアシュアのロンドンでの新規株式公開(IPO)計画を中止。同部門の評価額を最大33億ポンドとすることを目指していた。

原題:Phoenix to Buy ReAssure From Swiss Re in $4.3 Billion Deal (1)、Phoenix Group to Buy ReAssure From Swiss Re in $4.3 Billion Deal(抜粋)