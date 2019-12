ドイツ銀行によると、ローン担保証券(CLO)の販売額は2020年に900億ドル(約9兆7800億円)と、19年見通しから20%減少する見込みだ。

アナリストのコナー・オトゥール、カイル・ビアス両氏は先週のリポートで、20年の純発行額は450億ドル、リファイナンス(組み換えや借り換え)とリセット(再構成)はそれぞれ250億ドルと200億ドルと予想した。残高が現在の5420億ドルから8%増えることになるという。

トリプルAクラス格付けのスプレッドは横ばいか若干拡大するとも予想した。

原題:

CLO Sales Are Poised for a 20% Drop in 2020, Deutsche Bank Says(抜粋)