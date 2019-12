オブライエン米大統領補佐官(国家安全保障担当)は5日、中国との貿易合意に向けて交渉を行っているムニューシン財務長官、ライトハイザー通商代表部(USTR)代表と同日話したことを明らかにし、米国が第1段階の合意に近いと述べた。FOXニュースとのインタビューで語った。

これとは別にオブライエン氏は、イランの敵対姿勢を踏まえトランプ大統領は中東への米軍増派の可能性を「排除しない」と指摘。「米国の同盟国をイランに攻撃させることはしない」と話した。ただ、サウジアラビアの防衛支援で既に派遣された4000人以外に、さらなる増派は承知していないと述べた。

原題:

O’Brien Says U.S. Close on Phase-One Trade Deal With China(抜粋)