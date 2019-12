米ハワイ真珠湾の海軍施設で4日に発砲があり、1人の死亡が確認された。海軍がパールハーバー・ヒッカム統合基地のフェイスブックに 掲載した資料で明らかにした。

発砲した容疑者は米水兵と暫定的に特定された。国防総省の文民職員3人を負傷させた後、自身を銃で撃った。

基地の封鎖は解除され、海軍当局が現在調査を実施している。

ホワイトハウスの報道官によると、トランプ大統領は発砲について報告を受け、状況を見守っている。

