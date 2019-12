英資産運用シュローダー、少なくとも200人削減に着手－全社員の５％

英資産運用会社 シュローダーが、コスト削減策の一環として、全世界で数百人規模の人員削減に着手したと事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。

非公開情報であることを理由に関係者が匿名を条件に語ったところでは、シュローダー(運用資産額約4500億ポンド=約64兆2600億円)は、全社員の約5%、少なくとも200人への影響を見込む合理化プロセスを数週間前に開始した。

シュローダーは「効率性向上と成長促進に向けた幾つものイニシアチブをグループ内で進めている。プライベート資産やウェルスマネジメント(富裕層向け資産運用)など戦略的な成長機会を期待する分野への投資継続を可能にするリソース再編もこれに含まれる」と電子メールで配布した発表資料で説明した。

原題: Schroders Plans to Eliminate Hundreds of Jobs to Trim Costs (2)、Schroders Is Said to Eliminate 5% of Jobs in Cost-Cutting Move(抜粋)