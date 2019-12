エアバッグの大量リコールで経営破綻した タカタは、エアバッグインフレーターの不具合のために米国で新たに自動車140万台のリコールが必要になると米運輸省道路交通安全局(NHTSA)に報告した。

NHTSAのウェブサイトに掲載された 通知によると、タカタが世界の大手自動車メーカー5社に供給したインフレーターは水分を吸収する可能性があり、その結果エアバッグが破裂したり十分に膨らまなかったりする恐れがある。

フォルクスワーゲン(VW)傘下アウディ、 トヨタ自動車、 ホンダ、 BMW、 三菱自動車に販売した1995-99年製インフレーターがリコールの対象となる。

