中国は新疆ウイグル自治区での人権侵害を巡る米国の法案にさらに対応していく方針だ。中国外務省が声明で発表した。詳細は示していない。

中国はまた、米国に対し内政干渉をやめるよう警告した。

米下院本会議は3日、新疆ウイグル自治区の少数派イスラム教徒に対する人権侵害を巡り中国政府当局者に制裁を科す法案を賛成407、反対1の圧倒的多数で 可決した。

原題:

China Vows Response to U.S. Bill on Xinjiang; Gives No Detail(抜粋)