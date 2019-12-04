豪州の７－９月ＧＤＰは前期比0.4％増、予想下回る－豪ドル下落

オーストラリアの経済成長は７－９月（第３四半期）に鈍化した。利下げと減税は家計支出の押し上げには至らず、豪準備銀行（中央銀行）は来年に金融緩和を再開せざるを得ないとの観測が強まった。

豪統計局が４日発表した７－９月期の国内総生産（ＧＤＰ）は前期比0.4％増。エコノミスト予想では0.5％増が見込まれていた。前年同期比では1.7％増と、予想通りだった。４－６月（第２四半期）は前期比0.6％増に上向き改定された。

政府支出と輸出がＧＤＰに最も大きく寄与。一方、住宅建設は減少し、家計支出は前期比0.1％増と弱い伸びにとどまった。

貯蓄率は4.8％と、前期の2.7％（改定値）から急上昇した。

統計発表後、豪ドルは下落。シドニー時間午後０時24分（日本時間午前10時24分）現在、１豪ドル＝0.6835米ドル。統計発表前は0.6848米ドル近辺だった。

原題： Australia’s Economy Slows as Households Save Extra Cash (2)； Australia’s Economy Slowed on Weak Spending, High Saving（抜粋）