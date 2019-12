香港経済見通し、11月に一段と悪化－抗議活動やマクロ環境が響く

香港の事業環境見通しが11月に一段と悪化した。抗議活動が続きマクロ経済を巡る展望が不安定になる中で、香港は リセッション(景気後退)入りしている。

民間企業約400社を調査したIHSマークイットによると、香港経済全体を測る11月の購買担当者指数(PMI)は38.5と、10月の39.3から低下し、2003年4月以来の低水準となった。

同PMIは18年4月以降、活動拡大・縮小の境目である50を下回り続けている。昨年11月の水準は47.1だった。

先月の生産を示す指数は31.9と、10月の32.3から下げ、統計開始後の最低水準を記録。新規受注指数も前月から低下し、08年11月以来の低水準となった。

抗議活動中にシャッターを下ろす店舗(旺角、10月13日) Photographer: Kyle Lam/Bloomberg

原題: Hong Kong Business Outlook Extends Slump on Protests, Trade (1)、Markit Hong Kong Nov. Whole Economy PMI 38.5 vs 39.3 in Oct.