トランプ氏、中国との貿易合意に期限はない－米大統領選挙後でも良い

トランプ米大統領はロンドンで記者団に、中国との貿易合意に期限はないと述べ、大統領選挙後の方が良いかもしれないと語った。合意に至るかどうか近く分かるだろうとし、事態を見極めようと続けた。米中の数週間内の第1段階合意に疑問符が付いた。

トランプ氏は、中国との合意は自分が望めばうまく行くとし、重要なのは自分が望むかどうかだと主張。合意に期限はなく、ある意味では2020年の大統領選挙後の方が良いかもしれないとした上で、中国は現時点での合意を望んでいると述べた。

この発言を受けてドルは円に対して下げに転じた。

