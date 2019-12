香港政府、新たな景気対策・企業支援措置を近く発表へ－行政長官

香港の林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官は3日の定例記者会見で、雇用維持に向け景気と企業を支える「的を絞った」措置の第4弾を陳茂波(ポール・チャン)財政官が近く発表すると述べた。

林鄭長官は各部門に対して担当のビジネスセクターが直面している課題を巡り提案を行うよう求めたとしているが、新たな措置の詳細には言及しなかった。

林鄭行政長官(3日) Photographer: Anthony Wallace/AFP via Getty Images

トランプ米大統領の署名により米国の香港人権法が成立してから、林鄭長官は初めて同法に触れ、香港の抗議活動を支持する同法は不要かつ不当だと非難。香港人権法は「不安定で不確実な環境を生み出す」と主張し、同法に報復する対抗措置の策定で中国政府の指揮に従うと語った。

