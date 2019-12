Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg

中国のテンセント・ホールディングス(騰訊)は任天堂の「スイッチ」に関する最新情報を4日に発表する。ソーシャルメディア「微博」の 公式アカウントで明らかにされた。

Tencent Says to Share Updates on Nintendo Switch on Dec. 4(抜粋)