中国は米国の企業・団体を含む「信頼できない組織のリスト」を公表する。中国共産党機関紙・人民日報系の新聞、環球時報が匿名の情報源の話としてツイートで報じた。

同紙によると、リストは「間もなく」公表される。新疆ウイグル自治区の人権関連法案が米国で成立し、中国企業の利益が損なわれるようになれば、中国は独自の動きを「加速する」ようになるとも伝えた。

これより先、トランプ大統領側近のコンウェイ大統領顧問は、中国との貿易合意が年内に可能かと問われ、「それは中国次第だ」と述べていた。

原題:

China to Release ‘Unreliable Entity List’ Soon: Global Times(抜粋)

Trump Aide Says It’s Up to China If Deal Will Be Made This Year