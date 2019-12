米中両政府が貿易協議で合意に至ることができなければ、トランプ大統領は対中関税を引き上げる。ロス米商務長官が FOXビジネス・ネットワークに対して述べた。

「論理的な期限は12月15日だ」とロス長官 「現在とその日までの間に何も起きなければ、トランプ大統領は関税を引き上げる考えであることをかなり明確に示している」



原題:

Trump Will Raise Levies If There’s No China Deal, Ross Tells Fox(抜粋)