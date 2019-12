フィアット、新労働協約でＵＡＷと暫定合意－米国への投資倍増へ

イタリア・米国系の自動車メーカー、 フィアット・クライスラー・オートモービルズ(FCA)は、2月に発表した米生産拡大に向けた投資の規模を2倍に増やすことで全米自動車労組(UAW)と合意し、暫定的な新労働協約に至った。

FCAは今後4年で45億ドル(約4940億円)を追加投資するとUAW副委員長兼FCA部門責任者のシンディー・エストラーダ氏が11月30日の 発表資料で明らかにした。UAWによれば、その期間に7900人の増員も予定しているという。同社は2月、スポーツタイプ多目的車(SUV)「ジープ」とピックアップトラック「ラム」の増産に向け45億ドルを 投資すると発表していた。

シンディー・エストラーダ氏 写真家:ジェフ・コワルスキー/ブルームバーグ

FCAも同日の発表資料で、UAWと暫定合意に達したことを確認。 詳細については今後明らかにしていくという。UAWは評議会が4日の会合で暫定合意について検討し、批准を巡る組合員の採決を6日から開始するかどうかを決めると説明した。

原題:

Fiat Chrysler Commits to $9 Billion U.S. Investment in UAW Deal(抜粋)