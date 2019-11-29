【米国株・国債・商品】株が過去最高値から下落、原油は大幅続落

【米国株・国債・商品】株が過去最高値から下落、原油は大幅続落Vildana Hajric、Claire Ballentine
29日の米株式相場は反落。欧州とアジアの株式が下げた流れを引き継ぎ、米主要株価指数は過去最高値を離れた。月間ベースではＳ＆Ｐ500種株価指数が３カ月連続の上昇となった。米国債は高安まちまち。
感謝祭の祝日明けの米株式市場は、ニューヨーク時間午後２時までの短縮取引。出来高は30日平均を約16％下回った。下落が目立ったのは、エネルギーや一般消費財関連の銘柄だった。
Ｓ＆Ｐ500種株価指数は前営業日比0.4％安の3140.98。ダウ工業株30種平均は112.59ドル（0.4％）安の28051.41ドル。ナスダック総合指数は0.5％低下。米国債市場では10年債利回りが１ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇の1.78％。
ユニジェスチョンのシニアポートフォリオマネジャー、ディディエ・アンサマテン氏は米国の感謝祭翌日とあってトレーダーの多くが市場に参加しておらず、「流動性が非常に低い」と指摘した。
ニューヨーク原油先物相場は大幅続落。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国と非加盟産油国は一段の減産に動かない可能性が示唆された。ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物１月限は2.94ドル（5.1％）安の１バレル＝55.17ドルで終了。週間ベースでは4.5％安と、10月初旬以来の大幅安となった。ロンドンＩＣＥの北海ブレント１月限は、1.44ドル安の62.43ドル。１月限はこの日が最終取引日となった。
ニューヨーク金先物相場は反発。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物２月限は0.8％高の１オンス＝1472.40ドルで終了。月間ベースでは３％近い下げとなった。
原題：U.S. Stocks Drop From Record Highs; Crude Declines: Markets Wrap（抜粋）
Oil Posts Worst Decline in 2 1/2 Months on Bearish OPEC Signals
Gold Rises as Dollar Falls, Paring Steepest Monthly Loss in Year