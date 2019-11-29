【米国株・国債・商品】株が過去最高値から下落、原油は大幅続落

29日の米株式相場は反落。欧州とアジアの株式が下げた流れを引き継ぎ、米主要株価指数は過去最高値を離れた。月間ベースではＳ＆Ｐ500種株価指数が３カ月連続の上昇となった。米国債は高安まちまち。

米国株は反落、エネルギーや一般消費財の下げ目立つ

米国債はまちまち、10年債利回りは1.78％に上昇

ＮＹ原油は大幅続落、産油国から減産拡大に否定的姿勢

ＮＹ金先物は反発、月間では３％近い下げ

感謝祭の祝日明けの米株式市場は、ニューヨーク時間午後２時までの短縮取引。出来高は30日平均を約16％下回った。下落が目立ったのは、エネルギーや一般消費財関連の銘柄だった。

Ｓ＆Ｐ500種株価指数は前営業日比0.4％安の3140.98。ダウ工業株30種平均は112.59ドル（0.4％）安の28051.41ドル。ナスダック総合指数は0.5％低下。米国債市場では10年債利回りが１ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）上昇の1.78％。

ユニジェスチョンのシニアポートフォリオマネジャー、ディディエ・アンサマテン氏は米国の感謝祭翌日とあってトレーダーの多くが市場に参加しておらず、「流動性が非常に低い」と指摘した。

ニューヨーク原油先物相場は大幅続落。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国と非加盟産油国は一段の減産に動かない可能性が 示唆された。ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）先物１月限は2.94ドル（5.1％）安の１バレル＝55.17ドルで終了。週間ベースでは4.5％安と、10月初旬以来の大幅安となった。ロンドンＩＣＥの北海ブレント１月限は、1.44ドル安の62.43ドル。１月限はこの日が最終取引日となった。

ニューヨーク金先物相場は反発。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金先物２月限は0.8％高の１オンス＝1472.40ドルで終了。月間ベースでは３％近い下げとなった。

原題： U.S. Stocks Drop From Record Highs; Crude Declines: Markets Wrap（抜粋）

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