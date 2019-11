タイ・ビバレッジが醸造事業のＩＰＯ検討、100億ドル評価も－関係者

タイのアルコール飲料メーカー、 タイ・ビバレッジは醸造事業の新規株式公開(IPO)を検討している。事情に詳しい複数の関係者の話で明らかになったもので、シンガポール証券取引所では約10年ぶりの大型上場となる可能性がある。

非公開情報だとして匿名で話した関係者によると、タイ随一の富豪チャルーン・シリワタナパクディー氏が経営権を握る同社はアドバイザー候補と協議しており、同事業IPOで最大100億ドル(約1兆950億円)の評価を目指す可能性がある。

このニュースを受け、シンガポール市場でタイ・ビバレッジ株は大商いとなり、一時5.2%上昇した。

シンガポール証券取引所でのIPOとしては、2011年に55億ドルを集めて上場した ハチソン・ポート・ホールディングス・トラスト以来の規模となる公算が大きい。100億ドルで評価されれば、この事業は中国の 青島ビールのような域内大手ビール会社に肩を並べるが、ビール大手 アンハイザー・ブッシュ(AB)インベブのアジア部門 バドワイザー・ブルーイング・カンパニーAPACには遠く及ばない。バドワイザー・ブルーイングが9月に実施した香港IPOは50億ドル規模と、今年これまでのIPOで世界 4番目の大きさだった。

チャルーン・シリワタナパクディー氏

今回の取引には、タイ・ビバレッジのタイとベトナムのビール資産が含まれる可能性があると関係者1人は述べた。

タイ・ビバレッジは緑のボトルにゾウ2頭のイラストのある「チャーン」というラガービールで有名。

関係者によると、最終決定は下されておらず、協議がIPOにつながる保証はないという。タイ・ビバレッジの担当者はコメントを控えた。

原題:ThaiBev Said to Consider IPO of $10 Billion Brewery Business (1) (抜粋)