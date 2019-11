米シティのフレーザー社長に賞与1250万ドル－昇進で後継ＣＥＯ候補に

米シティグループが先月、同社ナンバー2のポストである社長に昇進させたジェーン・フレーザー氏は、1250万ドル(約13億6800万円)相当の賞与を受け取る。同行はマイケル・コルバット最高経営責任者(CEO)の有力な後継候補のつなぎ留めを目指す。

27日の規制当局への提出書類によると、取締役会の報酬委員会は、「フレーザー氏の最近の社長昇進を認め、リーダーシップの継続性と後継者育成計画を強化するための」賞与だと位置付けた。

賞与の半分は現金で、残り半分は株式。いずれも4年間にわたって年次分割払いで支給される。

フレーザー氏の社長 昇進により、大手米銀で初めて女性トップが誕生する可能性が出てきた。金融業界は多様性の改善を迫られており、4月には大手米銀7行の男性トップらが、議会公聴会で女性をトップに据えない理由について追及を受けた。コルバット氏を含む複数の経営者らは、女性が自身の後継者であることを想像できると述べていた。

賞与については英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が先に報じた。

