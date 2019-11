トランプ米大統領は26日、「われわれは五分五分のような合意はできない」と述べ、これを中国の習近平国家主席に伝えたことを明らかにした。ビル・オライリー氏とのラジオ・インタビューで発言した。

同大統領は「私は保留している。それが良い合意となる必要があるからだ」と述べた。

同大統領は「われわれは差を埋める必要があるため、自分たちがはるかに良くなる取引を行わねばならない」と語った。

原題:

Trump Says He’s Holding Up Deal With China, ‘Got to Be Good’(抜粋)